賓士引達賴語錄向中國道歉 美議員批「向北京投降」

德國賓士汽車（Mercedes-Benz）在本月6日於其Instagram官方帳號PO文，因引用西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的名言，引發外界譁然，賓士隨即撤下貼文並道歉。（圖擷取自Instagram）

2018-02-16 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國賓士汽車（Mercedes-Benz）在本月6日於其Instagram官方帳號PO文，因引用西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的名言，引發外界譁然，賓士隨即撤下貼文並道歉。美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）批評，愈來愈多大型企業遵循「北京的路線」；眾議員史密斯（Chris Smith）則稱此事件為「企業的投降」。

綜合媒體報導，先前達美航空（Delta）、萬豪酒店（Marriott）、時尚品牌Zara因將台灣、香港和西藏等地標是為國家，紛紛向中國低頭道歉。經常批評中國專制政權的史密斯認為，「美國企業應該展現風骨」。盧比歐表示，中國要求撤銷Instagram上的貼文非常諷刺，因為Instagram在中國境內是被封鎖的。

賓士日前在Instagram官方帳號貼出一張停在有白浪拍打上岸的沙灘上的白車照，圖片上方還印有達賴名言「從各種角度看問題，視野會更開闊」。雖然賓士在第一時間將貼文刪除，但仍遭到中國官媒痛批，「與中國人民為敵」。