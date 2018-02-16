佛州槍擊案英雄！開門讓同學先逃 華裔少年不幸罹難

一名15歲的華裔學生王彼得（Peter Wang，譯音）在佛州槍擊案發生時，先幫其他人頂住門（hold the door），最後自己卻命喪槍下。（圖擷取自臉書）

2018-02-16 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州南部一所高中在14日發生校園槍擊案，一名沉迷槍械的退學生持槍闖入校園掃射，造成共17人死亡、至少15人受傷。一名15歲的華裔學生王彼得（Peter Wang，譯音）在槍擊發生時，先幫其他人頂住門（hold the door），最後自己命喪槍下。據悉，他原本隔天要和家人一起吃年夜飯，卻在除夕前一天不幸罹難。

綜合媒體報導，王彼得是史東曼．道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School，簡稱道格拉斯高中）的新生，他是「美國預備軍官訓練團」（Reserve Officers' Training Corps，簡稱ROTC）的成員。他在槍擊案事發當時位於自修室，先幫其他人頂住門，讓同學儘快逃出，最後卻不幸命喪槍下，他死時穿著ROTC的灰色制服。

王彼得的表姊陳凌（Lin Chen，譯音）表示，他出生在紐約布魯克林，「他是一個為人風趣、又擅於替人著想的人。」陳凌對於表弟為其他學生頂住門一事並不感到驚訝，認為他本來就是一個勇敢的人。

報導提到，王彼得有兩個分別為11歲和5歲的弟弟，父母則在西棕櫚海灘（West Palm Beach）經營餐廳，他們原本計畫全家在15日一起吃團圓飯。陳凌說，「這已經不可能實現了，這個家也永遠不會和以前一樣了。」