中國魔爪伸入外國校園？ 美媒：贊助學會監視自家學生

中國駐外使館被爆支助國外大學的中國學生會，充當眼線，監視當地的中國留學生。（美聯社）

2018-02-16 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國政府積極滲透國外大學，傳出派人在國外大學成立中共黨支部，同時也藉由外圍組織捐獻來拓殖影響力，現又被爆出，中國駐外使館支助國外大學的中國學生會，充當眼線，監視當地的中國留學生。

據美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）報導，成立於21世紀初的喬治城大學中國學生學者聯合會（Georgetown University Chinese Students and Scholars Association），每年都會舉辦農曆春節晚會或者學術研討會，來凝聚當地中國留學生的向心力，但有文件顯示中國駐美使館曾贊助該學生會每學期800美元（新台幣近2.4萬元）。

喬治城大學中國學生學者聯合會聲稱，這些是用來辦春節晚會的費用；《外交政策》指出，這代表中國政府與中國學生組織在美國校園的密切關係，這層難以證明的關係備受質疑。

目前全美校園有大約150個中國學生學者聯合會，對外宣稱是為了幫助中國學生適應外國生活，同時在校園內展示中國文化，但有知情人士透露，這組織也是中國政府密切監視海外中國留學生的一種方式；曾在中共國安部門工作多年後來出逃美國申請政治庇護的前中共諜報官李鳳智（Li Fengzhi）指出，中國政府將這組織視為一個「宣傳及蒐集信息的手段。」

對此質疑，喬治城大學校方及該校中國學生學者聯合會都未回覆；中國駐美國大使館發言人聲稱，這些學生組織都是非營利組織，他們為了籌辦活動，向學校、企業、組織及中國大使館申請贊助；但被問到是否有向學生會發出政治指令，發言人則不回應。