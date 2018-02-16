川普承諾改善校園安全 避談槍枝管制

2018-02-16 02:36

〔中央社〕美國佛羅里達州昨天發生校園槍擊案，一名19歲男子被控殺害至少17人，總統川普今天表示全國都為此慘劇哀悼，他的政府將致力改善校園安全，但他並未提及槍枝管制問題。

路透社報導，川普在白宮發表電視談話說，他計畫造訪發生慘劇的佛羅里達州派克蘭市（Parkland），探視受害者的家屬。他並呼籲全國團結一致，「以愛回應仇恨，以仁慈回應殘酷」。

民主黨人認為這起槍擊案再次凸顯必須有更嚴格的法律管制槍枝。但法新社報導，儘管這已經是今年以來第18起校園槍擊事件，川普在電視談話中完全避談槍枝，或是在政治上備受爭議的槍枝管制議題，而是誓言將「處理困難的精神健康問題」。

他強調犯案的青年精神不正常，稍早在推文中說：「鄰居和同學知曉他是嚴重問題人物，務必始終要向當局通報這類情況。」

川普說：「我們也必須共同合作在我國創造一種文化，讓大家接受生命的尊嚴，以及在人與人間建立深厚和重要的關係。」他呼籲覺得害怕或孤單的兒童向信任的成人求援。

川普有個年僅11歲的小兒子，他表示希望告訴美國的兒童：「你們絕不孤單，也將永遠不會孤單。有人會照顧你們，他們愛你們，將竭盡所能保護你們。」

他表示，本月稍後會見各州州長和檢察長時，將把校園安全列為最優先議題。