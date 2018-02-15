安倍、川普深夜熱線1小時 增加力道逼北韓上談判桌

2018-02-15 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）昨日深夜與美國總統川普（Donald Trump）熱線逾1小時，再度重申在北韓主動要求對話前，須施加最大限度壓力，逼對方上談判桌。

綜合媒體報導，日本時間昨天晚間10時許（台灣時間晚間9時許），安倍晉三與川普展開對話，雙方協議，若北韓無法接受「完全且可驗證，不可逆地採取非核化措施」，就無法進行有效、有意義的對話。

報導指出，安倍晉三補充，「全球必須認清，北韓正在發展核能導彈計畫的事實」，而日美都同意，直至北韓主動開口前，將持續對平壤施加最大壓力，日美聯盟將深化合作，不會輕易被動搖。

報導指出，安倍晉三還在電話中談到，美國赴總統彭斯（Mike Pence）先前訪問日本，又出席在南韓舉行的平昌冬奧開幕儀式，「能和彭斯緊密合作，發出強而有力的訊息」，具有重大意涵。

報導提到，安倍晉三、川普也提到經濟議題，對於長期以來的「富有成效的對話」給予正面評價，川普還說美國國內日前大幅稅改，希望日企能加碼投資美國。

報導引述，原訂平昌冬奧、殘奧期間，將進行美韓聯合軍演，先前已決定暫停，但為提高對北韓的施壓力道，日美都認為，等到殘奧結束後，可再行實施軍演。