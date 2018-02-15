厭倦朝九晚五 澳洲夫妻不穿衣 到南美過「原始生活」

重獲新生的她覺得自由真好。（圖翻攝自瑞特克利芙IG）

2018-02-15 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕崇尚自然生活、回歸田園是不少人的夢想。1名澳洲女子曾因為水果減肥法爆紅，近期她再引起外界注目，為擺脫朝九晚五的生活，與伴侶搬到南美洲的森林裡，2人不穿衣物、不化妝，每天過著餐餐吃水果的原始生活。

綜合外媒報導，38歲素食主義者瑞特克利芙（Leanne Ratcliffe）曾以「香蕉減肥法」爆紅，並獲得「香蕉女孩芙里莉」（Freelee the Banana Girl）的稱號。近期她在IG分享，她與伴侶在南美洲的森林的原始生活日常。他們住在一間木屋，早上偶爾騎單車運動；以大量木瓜、香蕉等水果充飢，偶爾會吃點零食「甜葉」；喝溪水解渴、利用雨水洗澡。

回歸自然的契機，瑞特克利芙表示，某天早起上班的日子頓時醒悟，「我厭倦了朝九晚五的框框︰用鬧鐘叫醒自己，耗費一小時搭車上班，穿著拘謹的套裝、化妝，用高跟鞋束縛雙腳，再掛上虛假的笑容」。因此她希望過著有意義的日子，決心回歸自然。

瑞特克利芙也提到，這樣的生活方式也替她省下不少錢，不必再買衣服或化妝品，而且每天進食天然的水果，也會讓她的身體更加健康。重獲新生的她更鼓勵大家做「限量版」，不必害怕跟別人與眾不同。