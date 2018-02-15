金正男遇刺身亡秘辛 日媒爆：中共高官洩密所致

2018-02-15 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人胞兄金正男（Kim Jong Nam），去年初在馬來西亞吉隆坡機場，遭人突襲注射VX神經毒劑身亡，外界將幕後黑手指向其同父異母胞弟金正恩（Kim Jong Un）。昨有日媒報料，金正男的死，恐與時任中共中央政治局常委周永康洩密有關！

綜合媒體報導，匿名官員指出，2012年8月，距離前領導人金正日（Kim Jong Il）逝世8個月（卒於2011年12月），當時金正恩姑丈張成澤（Jang Song Thaek）訪問北京密會時任國家主席胡錦濤，曾透露有意推舉金正男，取代已接班的金正恩，繼任該國最高領導人，而這段對話被周永康竊錄。

報導指出，周永康於2013年初，透過管道告知金正恩此事，金得知後震怒，當年12月，張成澤被依謀逆叛國等罪名處決，金正恩也開始籌劃剷除金正男的計畫，周永康則於2015年因收賄濫權洩密，被判無期徒刑，外界猜測，其洩密內容，指的便是張成澤與胡錦濤的對話。

報導提到，當北韓得知中國領導階層，並未對張成澤提議採取任何阻止行動後，雙方開始產生嫌隙，彼此互相懷疑，導致兩國關係惡化。至於周永康為何選擇向金正恩告密，箇中緣由不得而知，有一說法是周試圖藉由拉攏與北韓的連帶關係，躲避官方調查、掩蓋其貪汙一事，但結果似乎未能如願。