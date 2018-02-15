美佛州校園槍擊影片曝光！ 學生躲桌下狂尖叫

學生從學校逃出後驚魂未定。（美聯社）

2018-02-15 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州南部派克蘭（Parkland）的斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School），14日發生校園槍擊案，一名曾在該校就讀的男子手持步槍掃射，造成17人死亡、50人受傷。一名學生利用手機錄下當時的情景，槍手朝教室開火，學生爭相躲到桌下，一名學生還大叫「我的天啊」！

綜合媒體報導，該校學生沃克（Matt Walker）在社群網站Snapchat上傳一段影片，一開始所有人靜默，教室內突然響起連續槍聲，學生尖叫聲不斷，並爭相躲到桌子底下，一名學生不停大叫「我的天啊、我的天啊！」他最後還附上一張筆記型電腦被射滿彈孔的照片。

校園槍擊案發生時，有數十名學生仍在上課，他們利用桌椅當作掩護，並由教師擋著他們躲進狹仔的安全空間，還有人躲在壁櫥中。

該校當天上午舉行過火災演習，下午2時半左右火災警報又再度響起，起初學生以為又要舉行演習，但看見教師們神色慌張，又見有穿著防彈背心的武裝警察，才發覺不是演習。

布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）表示，槍手是一名叫克魯茲（Nikolas Cruz）的19歲男子，使用AR-15步槍進行校園掃射，他曾就讀斯通曼道格拉斯中學，但因為「紀律因素」遭到退學。

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