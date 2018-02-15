美兩岸政策不明？眾院亞太主席：絕不讓台灣變談判籌碼

美國眾議院外委會亞太小组委員會主席約霍昨日談及兩岸關係，他強調美國國會永遠不會允許台灣成為談判籌碼。（彭博）

2018-02-15 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國持續擴大對台施壓，但美國川普政府對兩岸政策仍不明確，外界擔憂台灣恐成為美國和中國之間的談判籌碼。美國眾議院外委會亞太小组委員會主席約霍（Ted Yoho）昨（14）日出席1場智庫舉辦的台海座談會談及兩岸關係，他強調美國國會永遠不會允許台灣成為談判籌碼，並依據「台灣關係法」維護美國與台灣的關係。

據《美國之音》報導，鑑於中國對周邊鄰國的行為更具侵略性、脅迫性和恫嚇性，共和黨籍議員、亞太小组委員會主席約霍指出，中國啟用M503航路「明顯試圖改變台海現狀」。他強調，美國和國際社會不能對中國的行為坐視不顧，否則未來將更難改變中國的行為，對台灣的危害將更大。

針對維護台美關係，約霍指出，這是美國應對中國挑戰的重要工作之一。他呼籲美國國會就台灣參與世界衛生大會的法案趕快立法，協助台灣參與國際組織，他也期盼美國在台協會新址正式啟用時，美國政府派高級官員訪台，表達對台美媒體關係的重視。

除此之外，美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）昨日在眾院軍事委員會作證時指出，他滿意美國對台灣的支持，但必須繼續維持。他對台灣的責任與區域內的其它國家不同，受到法律規範，他要在台灣關係法之下思考防禦台灣以及協助台灣的正當防衛需求，「我嚴肅看待自己在台灣關係法之下的責任」。