美佛州中學驚傳槍擊案 至少17死 槍手落網

2018-02-15 07:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州一所中學14日周三發生槍擊案,一名據傳曾是該校學生的槍手在校園開槍,至少已造成17人死亡,另有多人受傷。警方表示,已逮捕涉嫌犯案的槍手。

這起槍擊案發生在佛州南部派克蘭(Parkland)的斯通曼道格拉斯中學(Marjory Stoneman Douglas High School),其距離邁阿密北方約72公里。槍擊案發生後,大批學生驚慌地逃離現場,有些學生在聽到槍聲後則選擇躲在教室、桌下或壁櫥裡。死者人數已攀升到17人,並有多人送傷送醫。

有學生家屬轉述現場情況表示,當時聽見槍手對著教室窗戶開槍,2名學生中彈。也有家屬直喊太可怕了,「我不敢相信會有這種事發生。」學區督學羅伯特.倫西(Robert Runcie)接受CNN有線電視新聞網採訪時則稱死亡人數眾多,這是一個可怕的情況,對我們來說,這是一個可怕的日子

有消息指出,19歲的槍手尼古拉斯·克魯茲(Nicolas Cruz)曾為該校學生,他穿著紅褐色衣服,持AR-15半自動來福槍行兇,還擁有多枚彈匣,在槍擊事件發生一小時後落網。聯邦調查局(FBI)也在協助地方執法機構展開調查。不過警方尚未透露兇手行兇動機及是否有其他共犯。

美國總統川普事後迅速在推特上對可怕的佛羅里達州槍擊事件受害者的家屬表示哀悼,並說任何兒童,老師或其他人都不應該在美國學校感到不安全。

過去在美國死傷嚴重的校園事件,以1927年的巴斯大學大爆炸為最致命的一次,造成38名小學生和6名成人死亡。2007年維吉尼亞理工大學的槍擊事件,連同兇手在內,共有33人死亡,並至少造成23人受傷。2012年在桑迪胡克小學的槍擊事件中則有27人死亡,嫌犯隨後飲彈自盡。

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.