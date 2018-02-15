佛州中學槍擊傳1死數十傷 槍手仍在逃

2018-02-15 05:12

〔中央社〕地方媒體引述消防隊員報導，美國佛羅里達州一所中學今天驚傳槍擊，至少造成一人喪生、20至50人受傷，執法官員仍在追捕槍手。

哥倫比亞廣播公司（CBS）邁阿密分台引述馬蓋特（Margate）消防隊報導，位在派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）這起槍擊案傷者的傷勢不明。

布羅瓦郡（Broward County）學區當局指出，接獲「多人受傷的通報」。當地距邁阿密北方約72公里。