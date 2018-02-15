假金正恩再闖平昌冬奧 北韓正妹大軍前耍寶

山寨版金正恩今天再度亂入平昌冬奧。（美聯社）

2018-02-15 00:28

〔中央社〕山寨版金正恩今天再度亂入平昌冬奧，在南北韓冰球聯隊比賽時，當著北韓美女啦啦隊的面熱舞，接著遭疑似北韓人士撲倒，而後被警方押走。

法新社報導，南北韓女子冰球聯隊迎戰日本時，賽場內竟出現一名假金正恩。他戴著粗框眼鏡、一身黑衣，向北韓知名「正妹大軍」啦啦隊揮手，引發部分人士不滿。

許多啦啦隊員緊張嬌笑，並揮手回禮，但偽金正恩接著即興跳起了舞，場面頓時亂成一團。

不出幾秒，他就在眾目睽睽之下，被3名據信為北韓方面的魁梧保全撲倒在地，接著遭警方押進體育場內一個房間。

藝名為Howard X的金正恩裝扮藝人向法新社表示：「我走過啦啦隊員身邊，並揮了揮手，但接著3個沒穿制服的大漢憑空出現，抓住我的手。我懷疑他們是北韓人。」

「我對他們揮統一旗時，他們變得超生氣，還開始踢我小腿。」

假金正恩與北韓保全對吼一陣後指出，他不能僅僅因為長得像北韓領導人，就被逮捕。

他抗議說：「如果你們不喜歡我的臉，也不能怎樣，我生來就長這樣。」

儘管如此，平昌冬奧的保全人員仍不太高興，他而後就被警方帶離。

山寨版金正恩說：「他們沒有逮捕我，我只是被拘留。」

「我沒犯任何法。他們花了點時間才找來翻譯人員，但他們說，這是為我的人身安全著想，因為（場館內）有些保守人士不高興看到我出現。」