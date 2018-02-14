拒與女王合葬 83歲丹麥王夫辭世

丹麥皇室宣布，女王瑪格麗特二世的丈夫、亨里克親王（Prince Henrik），13日在睡夢中辭世，享年83歲。（法新社）

2018-02-14 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥皇室今日宣布，女王瑪格麗特二世的丈夫、亨里克親王（Prince Henrik），13日在睡夢中辭世，享壽83歲。

綜合外媒報導，亨里克上個月底因肺部感染住院，之後回到丹麥城堡度過最後餘生。丹麥皇室表示，亨里克周二晚間在哥本哈根北部的弗雷登斯堡宮（Fredensborg Castle），於睡夢中安然辭世。女王和2個兒子都陪在身旁。

亨里克1934年出生於法國，1964年和當時仍是王儲的瑪格麗特結婚，自妻子1972年登基為丹麥女王後，多年來，他豪不掩飾自己對被封為親王（prince），而不是「配國王」（King Consort）感到不滿。

亨里克的丹麥話帶有濃重法國口音，以熱愛美食、葡萄酒和詩歌聞名。他在2016年退休，不再執行皇室公務，並放棄「王夫」（Prince Consort ）頭銜，搬到法國私人葡萄莊園長住。

亨里克因不滿身分地位不平等，去年決定死後不與女王合葬，女王也同意此事，打破459年傳統。隨後，他被診斷出罹患失智症。