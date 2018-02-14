西敏寺狗展「犬王」出爐！ 毛茸茸比熊犬萌翻一票人

美國西敏寺狗展在當地時間13日晚間選出「犬王」，由超萌的白色比熊犬「Flynn」勝出。（歐新社）

2018-02-14 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕有「犬界奧運會」之稱的西敏寺狗展（Westminster Kennel Club dog show），12日在美國紐約登場。大會在當地時間13日晚間選出「犬王」，由超萌的白色比熊犬「Flynn」勝出。

綜合外媒報導，今年第142屆西敏狗展吸引202個品種，共2882名「參賽者」，主辦單位將牠們分為獵犬、玩具犬、牧羊犬、㹴犬、工作犬、槍獵犬以及家庭犬等7組，依品種外觀、氣質和行為舉止等，作為評分標準。

除了從各類別中挑出1名「最佳犬種」（Best of Breed），評審還會選出最高榮譽的「全場總冠軍」（Best in Show），以及亞軍「全場後備總冠軍」（Reserve Best in Show）。

毛髮蓬鬆的白色比熊犬「Flynn」奪下今年「犬王」寶座，擊敗了其他進入決賽的6名「參賽者」。《美聯社》指出，這個結果似乎讓在麥迪遜廣場花園觀賽的民眾相當驚訝。亞軍則是巨型雪納瑞犬「Ty」。

「Flynn」的訓練師麥克法登（Bill McFadden）說，「他是一隻特別的狗，我非常喜歡展示他」。負責最後審查的斯滕馬克（Betty-Anne Stenmark）表示，這隻比熊犬有相當「美麗」的神采。

家庭犬組的比熊犬「Flynn」。（路透）

「Flynn」奪下犬王寶座（法新社）

犬王「Flynn」約6歲。（路透）