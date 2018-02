西敏寺狗展「犬王」出爐！ 毛茸茸比熊犬萌翻一票人

美國西敏寺狗展在當地時間13日晚間選出「犬王」,由超萌的白色比熊犬「Flynn」勝出。(歐新社)

2018-02-14 15:33

〔即時新聞/綜合報導〕有「犬界奧運會」之稱的西敏寺狗展(Westminster Kennel Club dog show),12日在美國紐約登場。大會在當地時間13日晚間選出「犬王」,由超萌的白色比熊犬「Flynn」勝出。

綜合外媒報導,今年第142屆西敏狗展吸引202個品種,共2882名「參賽者」,主辦單位將牠們分為獵犬、玩具犬、牧羊犬、㹴犬、工作犬、槍獵犬以及家庭犬等7組,依品種外觀、氣質和行為舉止等,作為評分標準。

除了從各類別中挑出1名「最佳犬種」(Best of Breed),評審還會選出最高榮譽的「全場總冠軍」(Best in Show),以及亞軍「全場後備總冠軍」(Reserve Best in Show)。

毛髮蓬鬆的白色比熊犬「Flynn」奪下今年「犬王」寶座,擊敗了其他進入決賽的6名「參賽者」。《美聯社》指出,這個結果似乎讓在麥迪遜廣場花園觀賽的民眾相當驚訝。亞軍則是巨型雪納瑞犬「Ty」。

「Flynn」的訓練師麥克法登(Bill McFadden)說,「他是一隻特別的狗,我非常喜歡展示他」。負責最後審查的斯滕馬克(Betty-Anne Stenmark)表示,這隻比熊犬有相當「美麗」的神采。

家庭犬組的比熊犬「Flynn」。(路透)

「Flynn」奪下犬王寶座(法新社)

犬王「Flynn」約6歲。(路透)