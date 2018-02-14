「白粉」信襲美、英政壇 歐巴馬也收到了！

近日美英政壇接連收到不明的「白粉」信件，引起恐慌。昨天歐巴馬也收到了！（路透）

2018-02-14 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日美、英政壇均收到來源不明的「白粉」信件，美國時間13日早上，歐巴馬位於華盛頓特區的辦公室也收到這類不明信件，經警方查驗粉末為對人體無害的爽身粉。針對多起「白粉」信件案，白宮特勤局目前正在調查源頭。

綜合外電報導，位於世界自然基金會（World Wildlife Fund，WWF）總部大樓內的歐巴馬辦公室，昨日早晨收到1封來自香港、並沒有附上回郵地址的信件。經過警方檢驗，所幸白色粉末是對人體無害的爽身粉。據悉，歐巴馬當時未在辦公室，不過辦公室與他的住宅僅1公里的距離。同天，英國也收到來歷不明的「白粉」信件。英國時間13日，英國議會大廈也收到藏有白色粉末的可疑包裹，經警方化驗後證實無害。

前（12）日，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）的妻子凡妮莎（Donald Trump Jr.）打開「白粉」信件，她感到不適送往醫院，隨後粉末被驗出為玉米澱粉，對人體無害。事後，小唐納在推特上發文，痛批送「白粉」信件的人「很令人噁心」。目前白宮特勤局正在追蹤源頭。

近日美國、英國政壇接連收到的白粉信件事件，引起外界想起2001年曾發生炭疽生化攻擊事件，當時911剛發生1星期後，多間媒體和參議員辦公室收到含有炭疽菌孢子的信件，導致5死，17人感染。