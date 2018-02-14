義理巧克力廣告為何在日引熱議？商機高達百億元

日本紀念日協會估計，日本情人節市場規模約有1300億日圓（約新台幣354億元）。（法新社資料照）

2018-02-14 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕巧克力品牌「GODIVA」，日前在日本報紙刊登一則別再送「義理巧克力」的廣告引發熱議。根據日本民間預估，日本情人節商機可達到百億新台幣的規模。

今天是情人節，有的人會買巧克力送給喜歡的人，傳達自己的心意。不過在日本獨特的文化，女生除了會送給自己喜歡的人巧克力（稱之為「本命巧克力」），同時也會送出「義理巧克力」（又稱為人情巧克力）給其他男性，這並非是喜歡對方，只是促使雙方關係融洽的象徵。

「GODIVA」在2月1日時，在《日本經濟新聞》刊登一則「停止義理巧克力吧」的廣告，呼籲別再送出「義理巧克力」，在網路上引起熱議。不過有其他巧克力廠商，對這樣廣告不以為然，直接在官方推特上表示「支持義理巧克力文化」。

一則廣告意外引起網友跟巧克力商的論戰，不過這背後原因，可能也與這一天帶動的龐大商機有關。跟據《朝日新聞》報導，日本紀念日協會估計，今年日本情人節的市場規模約為1300億日圓（約新台幣354億元）。該協會的代表理事加瀨清志認為，義理巧克力是日本孕育出的獨特文化，冀望大家能以自己的方式，愉快且充實地度過紀念日。