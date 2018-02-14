8歲女童遭殘忍姦殺 法醫出庭作證泣不成聲

美國佛羅里達61歲男子史密斯（Donald Smith，中），涉嫌拐走8歲女孩佩瑞溫蔻（Cherish Perrywinkle），對她凌虐性侵並殺害。（美聯社）

2018-02-14 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達61歲男子史密斯（Donald Smith），涉嫌於2013年拐走8歲女孩佩瑞溫蔻（Cherish Perrywinkle），對她凌虐性侵並奪走她的生命，法醫近日出庭作證時，談到佩瑞溫蔻的死因難過得泣不成聲。

據《鏡報》報導，史密斯當時在1元商店遇到佩瑞溫蔻和她媽媽，便提議載她們去大賣場沃爾瑪購物，還謊稱自己的妻子也在那邊。小女孩的媽媽聞言後放鬆警戒，帶著佩瑞溫蔻一起搭上史密斯的廂型車，最後也真的抵達了沃爾瑪。

不過，當這對母女開心購物時，史密斯突然說要帶佩瑞溫蔻去前面的麥當勞買東西吃，就這樣拐走了小女孩。30分鐘過後，無助的媽媽發現愛女失去蹤影，連忙打電話報警。第二天，在幾英里外沼澤地區的樹下，發現了佩瑞溫蔻的半裸遺體，她仍然穿著失蹤時的橘色連衣裙。

法醫出庭對著陪審團說，佩瑞溫蔻生前遭受勒頸、折磨與強暴，身上有多處傷痕，當法庭上展示出女童遺體上的傷口時，法醫開始啜泣並要求休息。

自從1993年因企圖綁架和出售色情物品而被定罪以來，史密斯一直是記錄在冊的性犯罪者，他誘拐佩瑞溫蔻之前因為一起案件入獄，才剛出獄21天卻狠心下手。他被控以殺人、性侵與綁架等罪，若被定罪將面臨死刑，但他目前仍否認犯案。