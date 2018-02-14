以色列總理涉賄、詐欺 警方建議起訴

2018-02-14 13:50

〔中央社〕以色列警方今天建議用賄賂等罪起訴總理尼坦雅胡。據警方聲明，尼坦雅胡近10年來收受香檳、雪茄、珠寶等禮品，總值超過28萬美元（約新台幣826萬），涉嫌收賄及打壓媒體。

路透社報導，以色列檢察總長將會在幾週或幾個月的時間內，決定是否起訴尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

以色列警方今晚公布的起訴，是一年多來相關刑事調查後所決定，讓一連串預料對尼坦雅胡不利的指控，變得更為嚴重。

其中一件案名「1000號案件」（Case 1000），指控尼坦雅胡「犯下收賄、詐欺、背信」。

警方在聲明中點名，具以色列公民身分的好萊塢製片米爾坎（Arnon Milchan）與澳洲商人派克（James Packer），自2007年到2016年近10年間，送禮給尼坦雅胡與家人，禮物包括香檳、雪茄、珠寶。

警方聲明表示，禮品總值超過100萬謝克爾（28萬美元，約新台幣826萬元）。司法調查程序的重點將會在禮品是否用來換取或被承諾任何政治利益。

尼坦雅胡的律師表示，這些禮品純屬友誼饋贈。

另外一件案名「2000號案件」（Case 2000），同樣指控「總理犯下賄賂、詐欺、總理職務背信」；涉案者還包括以色列第一大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）發行人莫澤茲（Arnon Mozes）。

警方表示，尼坦雅胡與莫澤茲討論「用法律或其他手段」，抑止對手報紙「今日以色列報」（Israel Hayom）成長。

尼坦雅胡沒有法律義務要因警方建議起訴而請辭，但檢警嚴格的司法調查，可能影響執政右翼聯盟內部政敵、支持者乃至對手等各方的政治盤算；以色列將於2019年底進行改選。