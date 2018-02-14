美前資深官員：美國應依現實調整對中政策

2018-02-14 10:49

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕兩位歐巴馬政府時代的資深官員今天在「外交事務」期刊上撰文表示，從尼克森打開中國之門近半世紀以來，相關紀錄愈來愈清楚地顯示，美國太高估了自己形塑中國發展道路的力量。他們呼籲美國依據現實重新思考對中政策。

前國務院亞太助卿坎貝爾與前副總統拜登的副國家安全顧問雷特納今天在「中國清算」為題的專文中表示，美國對於自己決定中國命運一直有不切實際的想法，一次又一次，美國的企圖心落空。在尼克森打開中國大門時，華府對中國投入最大賭注和最樂觀的期待。尼克森與季辛吉相信，和解能離間中俄，隨著中美愈來愈接近，中國對國家利益的看法會改變。即便懷疑中國意圖的某些決策圈菁英也相信以美國的力量及霸權可以把中國塑造成美國喜歡的樣式。

坎貝爾等人指出，不管是胡蘿蔔還是棍棒都沒有對中國達成預期的效果。外交與商業交往並沒有帶來政治與經濟的開放；美國的軍事力量或區域再平衡都未能阻止中國努力瓦解美國領導的體系的核心成分；所謂的自由國際序既未能引誘也未能限制中國。超乎所有預期，中國在走自己的路。

這篇文章說，直到最近，美國快策者和企業領袖都還認為，與中國交往的潛在商業利益太大，不能以保護主義或制裁來影響這個關係，只好在小事上計較。現在，與中國打交道從短期的挫折變成永久性的傷害。以合作和自願方式打開中國經濟是失敗的，包括川普政府發起的全面經濟對話。

坎貝爾表示，很多人相信經濟成長可以帶來經濟開放與政治自由化，至少以南韓和台灣的經驗是如此。一些人主張科技的進步會讓中國人民有更多資訊，北京因此會明白給予人民更多自由，高科技發展才有更好的未來。但是擔心更開放會威脅到國內穩定與政權生存，北京領導人卻尋找其它的替代方案。面對全球化，北京築起了長城，變得更獨裁。美國的軍力與外交交往也未能勸阻中國發展自己的世界級軍力。

文章指出，當美國的期待與中國的現實差距愈來大時，美國的注意力卻在其它地方，從2001年起反恐戰爭消耗掉美國的國安團隊精力。雖然歐巴馬政府推出重返亞太政策，但國會安處理中東事務的人力仍是東亞加南亞的3倍。

坎貝爾說，華府面臨現代史上最強勁有力的對手，一個新政策的起點是華府不要高估了自己改變中國的能力。與其孤立、弱化或轉變中國，華府不如把焦點放在自己的能力與行為，以及盟邦的能力與行為上。