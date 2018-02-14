聯合國成戀童癖藏身所？ 10年內6萬人遭性侵

據麥克勞德所言，有超過3300名戀童癖者化身為聯合國工作人員，頂著「人道救助者」的光環接近婦女與兒童，並降低其戒心。 示意圖，與本新聞無關。（法新社資料照）

2018-02-14 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國維和部隊及相關人員在全球諸多動亂地區執行任務，常帶給人光明、正義的觀感，但近日卻爆出醜聞，聯合國前高官在一份報告中指出，過去10年內，至少有6萬人遭聯合國相關人員性侵，就算有同僚想舉發，最終往往面臨解雇的下場。

根據英國《太陽報》報導，聯合國前高官麥克勞德（Andrew Macleod）去年向英國國際發展大臣巴特爾（Priti Sushil Patel）遞交了一份報告，其中披露了令人震撼的數字，據麥克勞德所言，有超過3300名戀童癖者化身為聯合國工作人員，頂著「人道救助者」的光環接近婦女與兒童，並降低其戒心。

麥克勞德指出，這些人利用職務之便親近目標，待時機成熟便伸出魔爪，犯下性侵惡行，而類似罪行在過去20年間層出不窮，卻被組織有意掩蓋，想舉報這類事件的工作人員往往落得捲舖蓋的下場，他說，聯合國性侵事件頻傳，卻因官官相護而讓犯嫌得以逍遙法外，與天主教會發生的孌童醜聞相若。

麥克勞德強調，印有「聯合國兒童基金會」字樣的T恤，往往成為這些有戀童癖傾向的援助人員的最佳掩護，「你可以隨心所欲地做任何你想做的事情，沒有人會問上一句」他說，「聯合國對人員是否適任的檢查機制已嚴重出錯，早該被終止」。