美國情報頭子提報告 指主要情報威脅來自中俄

美國國家情報總監柯茨今天在參院情報委員會作證表示，對美利益最主要的情報威脅，仍來自俄國與中國。（路透）

2018-02-14 10:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕美國國家情報總監柯茨今天在參院情報委員會作證時表示，美國今年在全球仍會面臨複雜的情報威脅，他們評估對美利益最主要的情報威脅，仍來自俄國與中國，這項評估依據的是他們的能力、意圖與廣泛的作業規模。

參院情報委員會今天就美國面臨的全球情報威脅舉行聽證會。柯茨在書面證詞中表示，中國仍會追求積極的外交政策，特別是在亞太地區，最能凸顯其政策的是中國在東海與南海的堅定主權主張，中國與台灣的關係，以及中國與區域的經濟交往。

由於北韓的核武與飛彈計畫，加上東海與南海的領土與海事爭議，這個地區的緊張會持續，但中國也會透過「一帶一路」和基礎建設項目，擴張其政經影響力。報告並預測中印關係會繼續緊張，甚至惡化。

柯茨在28頁的證詞中坦白指出，中俄會在各自的區域制衡美國的影響力，與此同時，美國的盟邦與夥伴不確定美國有維持其國際承諾的意願與能力，可能驅使他們重新調整政策，尤其是在經貿方面遠離華盛頓。

這分報告說，俄、中、伊朗與北韓明年仍會對美構成最嚴重的網路威脅。中國會繼續進行商業網路竊密並強化網路攻擊能力，以支持其國家安全目標。雖然比2015年9月美中達成網路雙邊承諾之前，中國的網路流量已減少，但美國仍能偵測到來自中國，以美國國防合約商及資訊工程產業為主的網攻。2015年中國成立戰略支援部隊後，中國已經把商業竊密與軍事網攻的能力整合了。

柯茨也表示，中國解放軍繼續進行核武飛彈部隊的現代化，增加了更多存活率高，可在地面移防的飛彈，以提升其第二擊的能力。中國正在測試一種超音超的滑翔器，海軍則在研發由潛艦發射的巨浪二型飛彈，並可能生產更多晉級的核子動力彈道飛彈潛艦，使解放軍海軍首次擁有長程、海基型的核武能力。中國也宣告有意圖製造下一代的核武轟炸機。

柯茨指出，中俄都繼續在尋求反衛星能力武器，以降低美國及其盟邦的軍事果效，中俄都宣稱擁有非毀滅與毀滅性的反太空武器，他們評估，未來如果發生涉及中俄的衝突，兩者都有理由攻擊美國及盟邦的衛星，以削減美國軍隊的優勢。俄中的毀滅性反太空武器未來幾年就可有初步的作業能力，中國已開始反太空能力的部隊軍事訓練。