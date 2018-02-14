印度造船廠爆炸 釀5死3傷

印度造船廠爆炸，造成5死3傷。（路透）

2018-02-14 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦科契港（Cochin port）造船廠於當地時間13日早晨發生爆炸，釀成5死3傷，傷者都在接受燒傷治療。

據《BBC》報導，印度石油天然氣公司一艘鑽井船在造船廠維修時，突然出現爆炸，警方透露5死3傷之外的其他人員都已獲救，情況得到了控制，沒有預計會有更多的傷亡。

該造船廠為印度國有，許多大型船隻都會來此修整，警方指出死者都是因為吸進有毒煙霧而身亡，目前正在調查爆炸原因。