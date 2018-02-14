美國家情報總監：俄干涉威脅期中選舉

2018-02-14 01:28

〔中央社〕美國國家情報總監柯茨今天指出，俄羅斯干涉美國政治的企圖並未衰減，對11月美國國會期中選舉構成威脅。

法新社報導，中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）和另外3個情報機構的首長一致認為，莫斯科干擾美國政治的圖謀，與2016年時的情況如出一轍。

柯茨（Dan Coats）告訴聯邦參議院情報委員會：「整個情報圈（對俄國的所作所為）看不到任何重大改變的證據。」

國家安全局局長羅傑斯（Michael Rogers）警告：「這既不會改變，也不會停止。」