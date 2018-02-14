白宮人事如走馬燈 流動率創數十年新高

2018-02-14 00:38

〔中央社〕美國總統川普上任一年多，白宮幕僚班底不斷換血，人事易動如走馬燈，高層官員流動率達34%，創下白宮數十年來最高紀錄。

川普苦於難以補滿職缺，因為他不願任用被他視為不忠的共和黨人，而認為他反覆無常的共和黨人，也不願為他效力。

到川普麾下工作的人常常無法持久，因為環境變動性高，有時還得面對殘酷割喉競爭，總統的推文與法院的傳票使情況更加惡化，令人精力消耗殆盡。

近來多名白宮官員離職，包括副幕僚長卡洛爾（Jim Carroll）將接任全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）局長、文膽索倫森（David Sorensen）因被指控家暴而請辭、司法部次長布蘭德（Rachel Brand）辭職，將成為沃爾瑪公司（Walmart）執行副總裁，幕僚長凱利（John Kelly）也傳出請辭傳聞。

紐約時報（The New York Times）報導，這些全都發生在前幕僚秘書波特（Rob Porter）被控家暴，在壓力下請辭之後。

官員指出，白宮去年輕忽波特身家調查中浮現的問題，部分原因是不願再失去另一位高層幕僚，尤其是波特看起來如此專業又可靠。

艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）是大部分總統幕僚工作之處，這棟建築物以花崗岩、石板和鑄鐵建造，隔著西行政大道（West Executive Avenue）與白宮相對。現在造訪這棟大樓，有時就像穿過一座鬼城。

與過往幾任總統任內相較，它的走廊不像過去那麼繁忙喧鬧。預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）要身兼2職，兼任消費者金融保護局（CFPB）代理局長。總統人事辦公室（Office of Presidential Personnel）主任迪斯特法諾（Johnny DeStefano）身兼3職，要監督政治事務辦公室（Offices of Political Affairs）和對外聯絡辦公室（Office of Public Liaison）的工作。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員鄧恩坦帕斯（Kathryn Dunn Tenpas）研究過去6任總統的白宮官員變動情形。

她指出：「職缺不斷堆疊。有些職缺本來就空著，加上（川普上任）第1年離職的人，現在又有第2年離開的人。」

白宮12個公認對總統最重要的幕僚職位中，目前只有5個仍是川普上任時最早帶來的人。

報導指出，部分官員私底下花了很多時間，試圖搞清楚要怎麼離開白宮，但不要顯得對川普不忠，或刺激到這位易被激怒的總統。

國務卿提勒森（Rex Tillerson）和司法部長塞申斯（Jeff Sessions）等人則正好相反，儘管跡象明白顯示他們在白宮已不受歡迎，仍執拗地不願面對現實。