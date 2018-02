白宮人事如走馬燈 流動率創數十年新高

2018-02-14 00:38

〔中央社〕美國總統川普上任一年多,白宮幕僚班底不斷換血,人事易動如走馬燈,高層官員流動率達34%,創下白宮數十年來最高紀錄。

川普苦於難以補滿職缺,因為他不願任用被他視為不忠的共和黨人,而認為他反覆無常的共和黨人,也不願為他效力。

到川普麾下工作的人常常無法持久,因為環境變動性高,有時還得面對殘酷割喉競爭,總統的推文與法院的傳票使情況更加惡化,令人精力消耗殆盡。

近來多名白宮官員離職,包括副幕僚長卡洛爾(Jim Carroll)將接任全國毒品管制政策局(Office of National Drug Control Policy)局長、文膽索倫森(David Sorensen)因被指控家暴而請辭、司法部次長布蘭德(Rachel Brand)辭職,將成為沃爾瑪公司(Walmart)執行副總裁,幕僚長凱利(John Kelly)也傳出請辭傳聞。

紐約時報(The New York Times)報導,這些全都發生在前幕僚秘書波特(Rob Porter)被控家暴,在壓力下請辭之後。

官員指出,白宮去年輕忽波特身家調查中浮現的問題,部分原因是不願再失去另一位高層幕僚,尤其是波特看起來如此專業又可靠。

艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)是大部分總統幕僚工作之處,這棟建築物以花崗岩、石板和鑄鐵建造,隔著西行政大道(West Executive Avenue)與白宮相對。現在造訪這棟大樓,有時就像穿過一座鬼城。

與過往幾任總統任內相較,它的走廊不像過去那麼繁忙喧鬧。預算局長穆瓦尼(Mick Mulvaney)要身兼2職,兼任消費者金融保護局(CFPB)代理局長。總統人事辦公室(Office of Presidential Personnel)主任迪斯特法諾(Johnny DeStefano)身兼3職,要監督政治事務辦公室(Offices of Political Affairs)和對外聯絡辦公室(Office of Public Liaison)的工作。

布魯金斯研究所(Brookings Institution)資深研究員鄧恩坦帕斯(Kathryn Dunn Tenpas)研究過去6任總統的白宮官員變動情形。

她指出:「職缺不斷堆疊。有些職缺本來就空著,加上(川普上任)第1年離職的人,現在又有第2年離開的人。」

白宮12個公認對總統最重要的幕僚職位中,目前只有5個仍是川普上任時最早帶來的人。

報導指出,部分官員私底下花了很多時間,試圖搞清楚要怎麼離開白宮,但不要顯得對川普不忠,或刺激到這位易被激怒的總統。

國務卿提勒森(Rex Tillerson)和司法部長塞申斯(Jeff Sessions)等人則正好相反,儘管跡象明白顯示他們在白宮已不受歡迎,仍執拗地不願面對現實。