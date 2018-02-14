南韓干政醜聞 可追溯至朴槿惠閨蜜父親

2018-02-14 00:38

〔中央社〕南韓前總統朴槿惠去年遭彈劾下台後，她的干政閨蜜崔順實今天被判20年徒刑。朴槿惠數十年來都受崔順實家族的影響，這個淵源可追溯到崔順實的父親、神秘宗教人士崔太敏身上。

法新社報導，現年61歲的崔順實因為涉及巨大貪汙醜聞而被判刑20年，她的後半餘生可能會在牢中度過。這起貪汙醜聞震撼南韓全國上下，且讓崔順實的終身摯友朴槿惠被彈劾下台。

1974年一次試圖暗殺朴槿惠父親、前總統朴正熙的行動中，朴槿惠的母親陸英修卻因此遇刺身亡，當時崔太敏寄給朴槿惠一封信，聲稱他曾在夢中見過她的母親。

崔太敏贏得朴槿惠的信任，他比朴槿惠大40歲，曾結過7次婚且是一個宗教組織的創始人。在朴正熙1979年遭到槍殺後，崔太敏對朴槿惠的影響力增大。

維基解密（WikiLeaks）2011年公布美國外交電文指出，謠言流傳崔太敏「完全控制朴槿惠的身體和靈魂」。

崔太敏的女兒崔順實日後成為朴槿惠的閨蜜，處理她日常生活的許多層面，甚至是朴槿惠的穿著。

根據朴槿惠妹妹朴槿令（Park Geun-Ryoung）的說法，崔太敏家族試圖從他們和朴槿惠的關係中得利，並說服朴槿惠斷絕和兄弟姐妹的所有接觸。

崔太敏於1994年去世，但崔順實繼承了父親的指導角色。3年後朴槿惠進入政壇，1998年當選國會議員。

根據去年南韓檢方調查指出，朴槿惠2012年當選總統並住進青瓦台時，她的政策和人事決定都相當依賴崔順實。

崔順實沒有任何頭銜或接受身家調查，一般大眾對她相當陌生。但南韓檢方在朴槿惠受審期間公布的電話錄音顯示，崔順實在青瓦台下達有關政策指示或公關活動的命令。