奧地利名畫家遺失作品現身 因為偷畫秘書死了

失而復得的畫作「兩個後傾的形體」（Zwei Liegende/Two Reclining Figures）。（圖取自derstandard.at）

2018-02-14 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利林茲市政府週二（13日）表示，奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）一幅從美術館藏消失的畫作，因為偷畫女秘書過世而被找到了。

《法新社》報導，失而復得的畫作是「兩個後傾的形體」（Zwei Liegende/Two Reclining Figures），由克林姆的繼承人葉格（Olga Jaeger）收藏。

葉格1951年將這幅畫和另外3幅畫作長期借給林茲市（Linz）的一座美術館，她的後代在2006年要求收回這批畫時，卻發現畫已不見蹤影。

葉格的後代把林茲市政府告上法院，在經過長期訴訟後，獲賠821萬歐元。

現在林茲市府表示，克林姆的畫作已經找到了。當局說，一名女秘書偷了這幅畫，並把它藏在櫥櫃裡多年。她留下遺屬，要求親人在她死後把畫作送回當局。

今年是克林姆和同為維也納現代主義先鋒畫家席勒（Egon Schiele）逝世100週年，這幅畫作將和其他作品於下月至5月在奧地利舉辦的紀念畫展展出。

另外，只要葉格的後代放棄訴訟中獲得的賠償，畫作就會回到他們手中。