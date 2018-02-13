昔為中共領導接班人 「儲君」孫政才涉收賄正式起訴

曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月意外落馬，最高人民檢察院偵查已終結，將被起訴。（美聯社）

2018-02-13 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月意外落馬，最高人民檢察院偵查已終結，孫政才因涉嫌受賄被移送至天津市人民檢察院第一分院審查起訴，並在近日向天津市第一中級人民法院提起公訴。

中國官媒《新華社》今（13日）報導，最高人民檢察院就孫政才涉嫌受賄一案偵查終結，指控其擔任北京市委常委、農業部長、吉林省委書記、中央政治局委員及重慶市委書記等職務期間，非法收受他人巨額財物，為他人謀取利益，當局依法以「受賄罪」追究其刑事責任。

《重慶日報》引述中國國家主席習近平心腹陳敏爾的話，他痛批孫政才「政治野心和個人私慾極度膨脹」，是「佔據重要崗位的腐敗份子典型」，並多次重申「堅決肅清孫政才惡劣影響及『薄、王』思想遺毒。」

現年54歲的孫政才，原被外界視為前國家主席胡錦濤「隔代指定」的接班人，但在去年中共19大前夕，被指「涉嫌嚴重違紀」突然被撤職受查，引發外界議論；落馬後，孫政才被爆出擁多名情婦，同時更育有多名私生子，甚至挪用公款為情婦的公司提供「一帶一路」資金。