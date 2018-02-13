「日本電競聯合」可授證照 將加強與台韓等國交流

「鬪會議2018」現場舉行的《鐵拳7》電競比賽。（記者吳柏緯攝）

2018-02-13 17:24

3組織合1 JeSU成為該國代表單位

〔記者吳柏緯／日本千葉報導〕日本電競聯合（JeSU）於今年2月1日正式成立，JeSU副會長浜村弘一在「鬪會議2018」會場接受本報專訪時表示，JeSU將致力於日本電競選手的培育、認證，並克服日本電競受到的法律限制；在國際合作與交流時，JeSU將成為日本與國際電競交流的對口單位，同時也會加深與台灣、韓國、中國等國家的電競交流。

為了克服資源分配不均、代表性等問題，並集中日本的電競資源與能量，同時以加入日本奧委會為目標，甚至電競入奧。在日本電腦娛樂供應商協會（CESA）與日本網路遊戲協會（JOGA）的協助下，日本電競聯盟（JeSF）、e-sports促進機構與日本電競協會（JeSPA）3個組織統合而成JeSU，成立日本的統一電競組織。

JeSU副會長浜村弘一指出，JeSU的主要任務包含電競選手的培訓、授予專業電競執照，以及代表日本參加國際相關的電競活動。

參賽須證照 也非所有賽事皆發照

今年在日本千葉舉辦的「鬪會議2018」是JeSU成立後，第一個參與舉辦的電玩展，並在展覽期間針對《龍族拼圖》、《快打旋風V》等多項賽事的優勝選手頒發「職業電競選手證照」，兩日的賽程總計發出15張證照，是日本電競史上重要的里程碑。

浜村弘一說明，持有這張證照的選手能在遊戲社群中發揮影響力，但是證照的有效期限為兩年，選手須在期限內以表現爭取更新、換發。

這張證照也連帶影響未來選手參加賽事的資格。根據JeSU提出的規範，未來若電競隊要參加JeSU認證的電競大會，團隊中至少需有一人持有職業電競選手證照，才有參加資格。另外，針對過去已有實績的優秀選手，JeSU採取追認的方式，頒發證照。

浜村弘一也提到，證照發行採取許可制，並不是所有的電競賽事都會頒發證照。JeSU將會針對該遊戲的社群性、競爭性、將來性等各項元素綜合考量後，決定那些電競賽事可以頒發證照。

根據目前JeSU的規劃，共有《實況足球 2018》、《Call of Duty：WWII》、《龍族拼圖》、《快打旋風V》、《鐵拳7》與《怪物彈珠》等遊戲列入證照認證的遊戲項目。

要鬆綁國內法規限制 推動電競入奧

日本被視為電玩大國，不論家用主機、大型機台或手機的遊戲，在國際上都佔有一席之地，但是電競比賽的風氣卻不如鄰國韓國，許多日本選手只好到國外比賽、尋找機會。

浜村弘一坦言，這個狀況的確正在發生，他認為造成這樣的狀況有兩個原因，第一個原因是，現行世界上的電競比賽，多以電腦遊戲為主，但是日本在電腦遊戲的領域相對不是那麼盛行，因此表現比較不突出；另一個主要的原因就是受限包含「景品表示法」在內的法律規範。

根據「景品表示法」的規定，所有為了促進商品的銷售成績，而設立的金錢或是回饋品，總額上限不得超過10萬日圓（約台幣2萬7千元）。由於電競受到這項法令規管，因此無法提供高額獎金給獲獎選手，因此也成為日本發展電競的一大阻礙。

浜村弘一表示，目前已針對法律鬆綁的問題持續與日本政府討論，也初步獲得了一些回應，例如在今年鬪會議中舉辦的多項電競賽事，都可提供獲獎選手不錯的獎金。

根據官方資料顯示，兩天的賽事，一共發出2815萬日圓的獎金，如此高額的獎金是日本電競史上的頭一遭。

除了在國內培訓電競選手外，浜村弘一指出，未來也會加深與亞洲各國的合作，讓選手們有更大的舞台。日前於台北國際電玩展時，日本電腦娛樂供應商協會（CESA）與台北市電腦公會（TCA）簽訂合作備忘錄，深化兩國的電玩交流，浜村弘一表示，JeSU也會基於這個備忘錄的精神，持續與台灣保持友好、密切的合作關係。

電競已經成為亞運正式的比賽項目，並將在2022年的杭州亞運第一次登場，浜村弘一表示，已與選手團體保持密切聯繫、交流，並蒐集意見，做為未來擬定相關政策、選手訓練的參考依據。此外，浜村弘一提到，接下來JeSU也將致力於讓日本電競組織成為日本奧會的一員，進一步推動電競入奧。

但電競項目種類繁多，每個國家的風氣不同，選手擅長的遊戲也不同，如何選出大家都認可的遊戲作為比賽項目，也是一大問題。浜村弘一表示，目前已陸續跟亞洲多國交換意見，例如韓國提出《絕地求生》、《快打旋風》；沙烏地阿拉伯則分別提了《鐵拳》、《實況足球》等遊戲。這個方面將會持續討論，取得大家都滿意的共識。