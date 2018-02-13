慎入！女子眼睛癢癢 照鏡驚見14條寄生蟲在眼球蠕動

美國奧勒岡州一名女子日前覺得眼睛有異物，照鏡子後赫然發現眼球上有東西在蠕動，她用手陸陸續續擠出了14條蠕蟲。（美聯社）

2018-02-13 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州一名女子日前覺得眼睛有異物，照鏡子後赫然發現眼球上有東西在蠕動，她用手陸陸續續擠出了14條蠕蟲，經科學家研究後，發現這些蠕蟲是一種藉由蒼蠅傳播的寄生蟲，以往都會在牛的眼睛內發現，這是首次人眼受到寄生的案例。

綜合外媒報導，美國疾病防治中心（CDC）今公布了一個罕見的人眼遭蠕蟲寄生案例，現年28歲的美國女子貝克利（Abby Beckley）在2016年7、8月間，覺得眼睛紅腫不適，照鏡後驚見有東西在蠕動，用手去擠壓後竟掉出一條約1.2公分的半透明蠕蟲，嚇得她趕緊就醫，在接下來的幾週內，她自己一共從眼睛內拉出了14條蠕蟲。

經過美國醫學團隊研究後，證實貝立克眼中的蠕蟲是一種藉由蒼蠅為傳染媒介的「吸吮線蟲」，以往只會在家畜眼睛內發現；蒼蠅在吸食牛眼分泌物時，會將牛結膜囊所內產生的線蟲幼蟲吸入，線蟲幼蟲在蒼蠅體內發育成具有感染性的個體，當蒼蠅再吸食其他牛眼分泌物時，又會將感染性的個體傳到該牛眼內，貝克利的遭遇成為醫學紀錄上第一起被該類型線蟲寄生的人類。

美國疾病防治中心研究員表示，以前曾有另外兩種線蟲在人眼發現，而這是首例以蒼蠅為傳染媒介的線蟲感染病例，這代表人們可能比以前所認為的更容易受到這種寄生蟲威脅；研究人員指稱，如果吸吮線蟲長時間留在人的眼睛裡，可能會導致角膜穿孔，甚至失明。