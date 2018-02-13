港天主教徒公開信 稱教廷讓步中國「損失恐無法彌補」

2018-02-13 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出梵諦岡可能與中國在數月內簽署主教任命框架協議，承認7名由北京任命的主教，打破教廷與中國長期在主教任命權上的爭執。15名天主教徒則發表公開信警告，若教廷和中國簽下協議，「可能造成無法彌補的損失」。

《美國之音》報導，15名大部份來自香港的學者、律師、人權活動人士等，本週一（12）向全世界的天主教主教會議（Conferences of Catholic Bishops）發佈公開信表示，儘管了解教廷希望加強在中國傳播福音的效率，「但我們很擔心，這項協議可能造成無法彌補的損失」。

公開信指出，習近平治下的中國共產黨「多次摧毀十字架和教堂，愛國會（中國愛國教會）對 （教廷）教會施以嚴密控制，宗教迫害從未停止」，並稱不認為中梵協議未來能「讓中國政府停止對教會的迫害，中止侵害宗教自由」。

對於梵蒂岡可能承認的7名由北京任命的主教，公開信中批評他們道德品質可疑、無法受信徒信任，也從沒公開懺悔過，「如果接受他們的合法性，大中華地區的信徒將陷入困惑和痛苦，中國教會中會出現分裂」。信中也敦促教廷，「任何協議必須以保護宗教自由，結束宗教迫害為基礎」。

《美國之音》表示，該公開信還未獲教廷回應。梵蒂岡宗座科學院院長索龍多主教（Bishop Marcelo Sanchez Sorondo）近日受訪則稱讚中國當局是「天主教教義的最佳執行者」，說中國「沒有貧民窟，年輕人也不吸毒」。