川普政策不明 美學者：台灣人逐漸喪失抵擋中國信心

美國學者擔心，台灣人可能逐漸失去抵擋中國的信心。（資料照）

2018-02-13 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國總統川普政策不明，加上中國持續加強對台灣打壓，長期觀察台海政治情勢的美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）擔憂，台灣人民可能逐漸喪失抵擋中國壓力的決心與信心。

《美國之音》報導，任雪麗分析，台灣去年各項經濟指標和數據都顯示台灣經濟正在好轉，去年台灣經濟增長為2.84%，今年1月GDP也達到3%，且去年台灣失業率創10年新低，但一般民眾並沒感受到經濟上的轉變，有4成左右的民眾認為台灣經濟情況不佳。

任雪麗強調，即使在北京當局政策下，中國來台遊客減少22%，但實際上台灣整體觀光客數量增加，然而這些好消息卻沒有反映在台灣人民上，背後原因令人費解。若是因為台灣人民面對更深層的焦慮和不安必須找一個出口，那她很擔心台灣人對自己的信心下降，也慢慢失去抵擋中國壓力的決心。

另外她認為，台灣人的感受也和美國政府態度有關，川普政府對台政策還是凌亂不一，若美國沒有發出明確的戰略信號，最終很可能不是因為中國壓力，也非因為台灣抗壓的能力，而是因「美國的壞政策或魯莽和猶豫不決」，把局勢推到一個沒人想要的境地。

美國智庫2049項目研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）也分析，美國不應該只接受北京的一中立場，只和它維持官方關係，而是應該考慮到自身利益採取漸進式做法，在維持美國認為的一中政策下「平衡」北京與台灣的主權，才能讓台灣政府有信心與中國往來。