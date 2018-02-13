惡意歧視！ 哈利準王妃梅根遭改圖 臉成「史前黝黑英國人」

英國哈利王子準王子妃，非裔美國女演員梅根．馬克爾（Meghan Markle），日前遭惡意改圖。（路透社）

2018-02-13 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子準王子妃，非裔美國女演員梅根．馬克爾（Meghan Markle），日前遭競選美國共和黨員尼林（Paul Nehlen）惡意改圖。尼林將深膚色的古代英國人類「切達人」（Cheddar Man）的臉，移植到馬克爾臉上，並將圖片發佈於推特。

綜合外電報導，美國競選聯邦眾議員黨內初選的共和黨員尼林，在上週五（9）於推特上發佈一張將英國準王妃馬克爾改圖的照片。尼林將近日以DNA重建後，發現其膚色為深色的英國古代人類「「切達人」的臉，移植到一張馬克爾的照片上。該照片則為馬克爾和英國王子哈利的合照。尼林也在照片下附註：「親愛的（梅根），這條領帶會讓我的膚色顯得太白嗎？」。

尼林的發文立即受到許多譴責，包括曾與馬克爾共同演出美劇《金裝律師》（Suits）的亞當斯（Patrick J. Adams），也在推特上稱尼林的行為「有病、無恥又沒格調」。尼林稍後又推文自稱他「只是在對那些以科學證明沒有白膚色人種的人開玩笑」。

推特在本週一（12）以尼林「屢次違反推特的服務條款」為由，永久性停用尼林的帳戶。除了此次改圖，尼林先前也曾在推特上指控批評他的人「都是猶太人」，並公佈他的批評者們的聯絡資料。