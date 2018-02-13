南非盜獵者闖保護區 遭獅群咬死碎屍剩一顆頭

南非克魯格國家公園附近一處自然保護區，日前發現一具人類殘屍，當地警方推測，死者身旁有獵槍和彈藥，疑似企圖盜獵保護區內的獅子不成，慘遭群獅咬死。（美聯社資料照）

2018-02-13 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕南非克魯格國家公園（Kruger National Park）附近一處自然保護區，日前發現一具人類殘屍，當地警方推測，死者身旁有獵槍和彈藥，疑似企圖盜獵保護區內的獅子不成，慘遭獅群咬死。

綜合媒體報導，南非林波波省（Limpopo）警方發言人恩勾皮（Moatshe Ngoepe）表示，10日上午男性死者疑似在盜獵野生動物時，遭到野生動物保護區的獅子襲擊致死，獅群幾乎吃掉他所有的身體，只剩下頭顱和一些屍塊。

警方指出，在死者附近發現一把已經上膛的獵槍和彈藥，死者身分仍不明，警方正在請求內政部協助調查死者身分。

報導提到，非洲及一些地區的傳統醫學中，將大型貓科動物的身體部位視為藥材，具有特別療效。野生動物保護組織「生而自由基金會」（Born Free Foundation）說，獅子的骨頭和其他部位在東南亞愈來愈受到歡迎，在那裡有時會將獅骨代替老虎骨頭。2017年1月時，林波波河的3頭雄獅被人毒死，爪子和頭部都被切斷。