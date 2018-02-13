外媒：教廷對中綏靖政策會給世界帶來巨大負面影響

外媒直言：「縱使諂媚能得到回報，梵蒂岡對中國政府的綏靖政策也會給自己以及世界其他國家帶來巨大的負面影響。」（歐新社）

2018-02-13 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕教廷與中國政府之間動作頻頻，外界盛傳雙方已達協議且可能在數月內簽署的主教任命框架，成為中梵關係中斷近70年以來的歷史性突破，恐成為正式建交前奏，有外媒直言，北京在履行承諾方面的聲譽狼藉，「中國的天主教會在無聲中死亡。」

據《紐約時報》報導，主教任命權向來是中梵關係不睦的最大癥結，天主教在中國因此分裂為兩派，一為地下教會，承認教廷、主教由教廷指派、但不獲中方承認，一是中國官方控制的愛國教會、主教為官派、但被教廷視為非法；但梵蒂岡卻在北京面前深深低下了頭，放棄抵抗同意承認由中國共產黨任命的主教，甚至迫使2名獲教廷認可的「地下主教」讓位。

《紐時》分析指出，梵蒂岡急於向北京和解的原因是，越來越多的中國教徒在改信其他基督教派，雖然現在在中國信仰基督宗教的人數達1億，但由於許多新教教會與中國共產黨的關係良好，發展順利，新教徒的人數已遠勝比天主教徒，比例達到5比1。

不過《紐時》直言：「縱使諂媚能得到回報，梵蒂岡對中國政府的綏靖政策也會給自己以及世界其他國家帶來巨大的負面影響。」如果承認中國的愛國教會，梵蒂岡恐自損天主教教義的健康，在中國政府批准的教堂裡進行的佈道已經排除了《聖經》中被認為具有政治顛覆性的段落，甚至也在佈道中會進行共產黨的宣傳。

而那些受到數十年壓迫的數百萬忠實的中國天主教徒也發現自己遭到教廷背叛，中國政府會加強迫害力道，同時梵蒂岡恐轉為承認中國政府與其建交，損害台灣生機勃勃的民主制度，將賦予世界各地鎮壓教會和教派的威權政府合法性以及教皇的認可。

雖然梵蒂岡與中國達成主教任命協議，不過從在香港「一國兩制」的狀況就可以知道，北京在履行承諾方面的聲譽不佳，中國可以靠拖延主教的提名，直到之前由教皇選出的主教通通退休或去世，而司鐸是由主教指派，如果沒有主教，過一段時間後也就不會再有司鐸，或只剩很少的幾個，「中國的天主教便會在無聲中死亡。」