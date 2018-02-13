警訊！研究：海平面上升加速 至本世紀末上升65公分

全球海平面上升每年都在惡化，直到本世紀末的2100年，海平面將上升65公分，到時沿岸城市可能被會被淹沒。圖為示意圖，模擬紐約曼哈頓被淹沒畫面。（圖擷自網路）

2018-02-13 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家科學院院刊（National Academy of Sciences）週一發表的研究顯示，全球海平面上升每年都在惡化，直到本世紀末的2100年，海平面將上升65公分，到時沿岸城市可能被會被淹沒。

該報告作者奈倫（Steve Nerem）指出，海平面上升速度加快主因是格林蘭和南極的冰層融化加速，過去海平面每年約上升0.3公分，但到了本世紀末之前，可能將達到每年上升1公分，預估海平面在本世紀末時上升超過65公分，比過去預估的30公分多出許多。

奈倫強調，這份報告是根據長達25年的衛星資料而顯示，最早可追溯到1993年的衛星數據觀測世界海洋的水平，「這無疑是最保守的估計數字！」他警告，到了本世紀末，海平面可能上升65公分，到時候可能對沿海城市造成嚴重威脅。

數據顯示，1992年至2014年期間觀測到的海平面變化，每年平均上升0.3公分，不過奈倫認為比例並非恆定，溫室氣體的持續排放使氣候暖化並使其冰層融化，導致海平面上升速率增加。

未參與這項研究的美國賓州氣候科學家邁克曼恩（Michael Mann）也認為，「這證實了我們長期以來擔心的事實：南極和格陵蘭西部冰原的冰川流失早於預期，導致海平面上升速度加快比預計的要早。」