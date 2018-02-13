巴西民怨積壓 里約嘉年華政治色彩濃

2018-02-13 00:38

〔中央社〕巴西今年森巴遊行政治色彩異常鮮明，里約嘉年華熱力達頂峰之際，各式諷刺行為也紛紛出籠，包括將巴西總統泰梅爾比作吸血鬼，以及嘲弄當地市長的超大臀部模型。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，今年的里約嘉年華估計有百萬名狂歡者共襄盛舉，而當地觀光局則預估，5天慶典期間將吸引逾600萬遊客參與。

法新社報導，「森巴廣場」（Sambodromo）嘉年華遊行繼昨晚熱鬧開跑後，將在今晚重新登場。遊行活動一如繼往，充滿豔光、奇裝異服、森巴舞曲與令人血脈賁張的感官刺激。

但除羽毛頭飾、閃亮丁字褲和扮裝舞者外，政治元素也大舉入侵今年活動。

巴西是拉丁美洲地區的最大國家，且才剛開始從史上最嚴重經濟衰退陰影走出來。在里約等城市，暴力犯罪案件急遽增加；10月的總統選舉即將到來，但巴西政治仍充斥腐敗，並欠缺領導人才。

里約嘉年華仍自稱「世上最頂尖的大秀」，但不論是互相較勁的13間森巴學校，或是把森巴廣場擠的水泄不通的7萬2000名觀眾，都受巴西的高漲民怨波及。

昨晚遊行中，里約市長克里維拉（Marcelo Crivella）也成為攻擊目標。

身為一名福音派巨型教會主教，在天主教大齋首日、「聖灰星期三」（Ash Wednesday）登場前夕，克里維拉毫不掩飾自己對嘉年華過度縱慾的不滿。

儘管嘉年華會為里約帶來巨大收益，克里維拉仍將活動補助金砍半，甚至拒絕出席森巴廣場遊行。

森巴學校「圖尤提天堂」（Paraiso do Tuiuti）為表反擊，在花車上裝置了一具巨大粉色臀部，影射里約市長。

「圖尤提天堂」也拿總統泰梅爾（Michel Temer）作文章，在昨天遊行時以吸血鬼德古拉形象扮演他。民調顯示，中右派的泰梅爾是巴西史上最不受愛戴的總統。