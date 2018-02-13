英慈善組織涉公費嫖妓 樂施會副執行長引咎辭職

總部位於英國牛津的慈善團體「樂施會」（Oxfam），被媒體揭發職員涉用基金嫖妓，還試圖包庇。（美聯社）

2018-02-13 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於英國牛津的慈善團體「樂施會」（Oxfam），被媒體揭發職員涉用基金嫖妓，還試圖包庇。樂施會副執行長勞倫斯（Penny Lawrence）週一（12日）宣布辭職。

綜合外媒報導，勞倫斯週一在與英國官員舉行會議後辭職，是樂施會第一位為醜聞和「吃案」事件下台的高階主管。她在聲明中坦承，他們沒有對職員在海地和查德的行為採取充分行動，作為當時的項目總監，她「感到羞愧」，並承擔全部責任。

樂施會執行長高德林（Mark Goldring）感謝勞倫斯的付出，並表示「深深尊重」她的個人決定。勞倫斯2006年加入樂施會，成為國際項目總監，管理60多個國家的團隊。

樂施會被英媒揭露，2010年海地發生規模7大地震，賑災期間，樂施會海地分部主管、現年68歲的哈威梅倫（Roland van Hauwermeiren）當年在樂施會替他租用的別墅中召妓，雖然隔年遭到內部成員告發，但樂施會僅讓他辭職了事。

哈威梅倫又被揭根本就是「買春慣犯」，被控2006年率領樂施會援助團前進中非查德時，內部就已多次通報他把性工作者帶入營區「徹夜狂歡」，但樂施會當時並未積極調查問題。