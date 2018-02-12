驚悚！ 中國高速公路油罐車翻覆 烈焰席捲無處可逃

中國京哈高速公路油罐車翻覆，烈焰席捲道路。。（圖擷自「king potato」YouTube頻道）

2018-02-12 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國連接北京與哈爾濱的京哈高速公路，於昨（11日）上午8時30分左右，一輛油罐車側翻傾覆，大量油料洩露後引起猛烈惡火，幾乎整條路都被席捲，後方的深色轎車當場被火焰吞噬，旁邊還有一輛白色轎車無路可逃。

從現場行車紀錄器可以看到，油罐車翻覆後，附近的駕駛都在猶豫是否要開車前進，此時一輛深色轎車緩慢開到油罐車後方，從車底瞬間冒出驚天大火，當場就被火焰包圍，完全看不到車影。另一旁的白色轎車見狀卻還是繼續往前開，駕駛座車門數度打開似乎想逃生，後方車輛趕緊在高速公路上倒車逃到遠處。

據《北京青年報》報導，事發地點位於京哈高速往北京方向292公里處，消防人員到場救援後，發現現場僅有2人受到輕傷，沒有生命危險。

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驚人火勢讓陷入火海的車輛無處可逃。（圖擷自「king potato」YouTube頻道）

油罐車石油洩露，後方深色轎車車底起火的一瞬間。（圖擷自「king potato」YouTube頻道）