矽膠錯放位置！13年後美女圓潤胸部變「方型」

俄國美女整型之後，胸部變方型。（圖擷取黛蓓琪（Yulia Debbagkh）Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯30多歲美女黛蓓琪（Yulia Debbagkh），在13年前接受隆胸手術，當時看起來很不錯，但是，近日她的胸部竟然變成「方型胸」，氣的她上網抱怨，後來經診斷發現，原是當年醫生將矽膠錯放位置，導致矽膠滑落，才讓她的美胸變形。
黛蓓琪將整型醫院告上法院，已獲得賠償，但她到現在還沒有重新整型。
住在莫斯科的美女黛蓓琪在Instagram上po出她穿低胸衣服的照片，酥胸半露，卻發現，左胸原本應該圓潤的胸型，竟然變成方型，她指出，她隆胸13年來，矽膠一直沒有破損，不知為什麼變形。
香港《01》報導，黛蓓琪找上她之前的醫生，要求重新手術整回圓胸，卻被要求自費，引來她的不滿，再找其他醫生檢查，還請電視台做全程紀錄，終於發現，原來她的矽膠當年就被錯放位置，應該放在肌肉組織下方的位置，卻被錯放在組織上方，多年後終於滑落，變成「方型胸」。
Чья это грудь? Листаем дальше..моя（（ Моя Силиконовая, прослужившая мне 13 лет. Фото здесь с глубооооким декольте для наглядности. Имплант не разорван, он просто помят. Вкрутить, подшить, разгладить, конечно же не возможно, нужна новая полноценная операция по замене. Она будет! И грудь станет ещё лучше, чем была!!! я верю!???? почему это случилось, что конкретно случилось, какие стояли импланты, как и где поставлены, опишу позже. Впрочем, оперировалась я в Институте Пластической хирургии и косметологии здесь в Москве, место уважаемое, тем более в те времена!） #маммопластика #маммопластикамосква #заменаимплантовгруди #заменаимплантов #повторнаяпластика #имплантыгруди #институтпластическойхирургииикосметологии #капсулярнаяконтрактура #plasticsurgery #mammoplasty #амынеунываем #грудь #силиконоваягрудь #послепластики #beauty #юлиядеббагх
俄國美女整型之後，胸部變方型，她找醫生檢查，並請電視台全程拍攝。（圖擷取黛蓓琪（Yulia Debbagkh）Instagram）