傳川普將撤換幕僚長 白宮顧問澄清

2018-02-12 04:12

〔中央社〕白宮顧問今天試圖平息總統川普恐將設法撤換幕僚長凱利（John Kelly）的揣測。這項猜測起因於凱利對上週一名遭控家暴而請辭的幕僚的處理手法。

川普資深顧問康威（Kellyanne Conway）說，川普請她表明，他支持凱利。白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）對兩名前妻家暴的指控浮出檯面後，凱利處理的手段受到密切觀察。

康威在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）指出：「他（川普）對現任幕僚長凱利將軍充滿信心，並未主動尋找替代人選。」

前妻霍德尼斯（Colbie Holderness）、威洛貝（Jennifer Willoughby）聲稱遭到他身心虐待後，波特7日辭職。他的閃辭引發外界質疑，川普團隊需多久才能對這些指控展開行動。

凱利到目前為止成為眾矢之的，熟悉此事的消息來源告訴路透社，他已遞出辭呈。

白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，凱利去年7月成為幕僚長後，有些人失去接近川普的管道而心生不滿，因此傳出凱利被踢走的說法。

穆瓦尼對福斯電視網（Fox）「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）表示，包括川普在內，白宮每個人都滿意凱利的表現，那些傳言是「無事生非」。

白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）否認凱利已請辭的報導，他表示，凱利「工作表現傑出」。

蕭特在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）指出，聯邦調查局（FBI）暫時通過波特的身家背景調查，但對於他6日晚間在得知波特遭控性質的範圍時，他相不相信凱利已得知這些指控，他並未表示意見。

蕭特說：「我想，白宮不同部門間或許有些...缺乏溝通。」