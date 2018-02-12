俄客機墜毀 調查員：機上71人全數罹難

2018-02-12 01:28

〔中央社〕俄羅斯調查人員表示，一架載有71人的客機今天由首都莫斯科杜莫迪多沃機場（Domodedovo）起飛後，墜毀在莫斯科市郊，機上無人生還。

調查人員說，這架隸屬國內線薩拉托夫航空公司（Saratov Airlines）的安諾托夫148型（An-148）飛機，原本要飛往烏拉山區的城市奧爾斯克（Orsk），結果於下午2時48分（台北時間11日晚上7時28分）墜毀在莫斯科市郊的拉緬斯科耶地區（Ramensky）。

英國廣播公司（BBC）報導，墜機原因不明，調查員與緊急搜救人員正在失事現場進行相關工作。

調查指出，飛機起飛約4分鐘後，就從雷達上消失。

俄國交通部調查辦公室發表聲明指出：「機上有65名乘客與6名機組員，全數喪生。」

各家新聞機構指出，阿古諾佛村（Argunovo）的目擊者說，看到一架著火飛機從天而降。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭對罹難者的家屬致上「誠摯悼慰」。

國營電視台播出墜機地點的畫面顯示，客機殘骸散布在冰天雪地中。

俄羅斯近日降雪創新高，能見度不佳。

據傳這架俄製失事客機機齡7年，一年前薩拉托夫航空公司由另一家俄國航空公司手中買下。