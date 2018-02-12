訪南韓贏得外交勝利 金正恩妹返回北韓

2018-02-12 01:12

〔中央社〕南韓總統文在寅今晚與北韓領導人金正恩的妹妹金與正坐在一起，欣賞北韓藝術團演出，這是金與正所率北韓代表團這次歷史性訪問的最後一場大戲，她在贏得外交勝利後風光返北韓。

法新社報導，由於南韓主辦平昌冬季奧運，促成南北韓的大和解，北韓同意參加冬奧，金與正並率領高層代表團訪問南韓。平昌冬奧9日舉行開幕典禮時，她和文在寅同坐貴賓席，昨天還在南北韓共同組成的女子冰球隊出賽時一起觀戰加油。

金正恩昨天並透過金與正與特使金永南轉達，邀請文在寅赴北韓舉行高峰會。文在寅沒有立即接受邀請，只表示希望能創造「適當條件」讓他能夠成行。

金與正是韓戰以來北韓金氏王朝成員訪問南韓的第一人，她此行已締造歷史。今晚欣賞北韓藝術團表演時，可見她坐在文在寅與形式上率領北韓代表團的名義元首金永南之間，為藝術團的演出鼓掌。

她稍早與南韓官員共進晚餐時表示，儘管南北韓分隔數十年，她發現兩韓仍有共同之處。

根據文在寅辦公室發布的聲明，金與正說，飛抵南韓前，她原本預期「很多事會大不相同和不太熟悉」，但她接著表示：「結果發現許多事情仍然相似和有共同之處。希望我們能夠早日統一。」

不過，鴿派的文在寅推動兩韓和解，引發南韓保守派人士的憤怒，他們在場外抗議，指控文在寅同情北韓，將危及與美國的安保聯盟。

路透社報導，文在寅若真能與金正恩見面舉行高峰會，對他將是一大成功，因為他一直鼓吹以外交方式解決北韓的核武與飛彈計畫引發的僵局。美聯社也指出，文在寅如今瀕臨締造歷史偉業的時刻，他即使不能真正促成朝鮮半島和平，也至少站上了奮力一搏的位置。

不過，路透社指出，北韓在這次平昌冬奧似已先馳得點，贏得了最重要的獎牌：外交攻勢的冠軍。

曾任南韓副外長的首爾高麗大學教授金聖翰和其他專家都如此認為，他們表示，北韓已成功利用這次冬奧離間南韓與主要盟邦美國，而且可能緩和了這個遭制裁重創的國家所受壓力。

金聖翰說：「北韓顯然贏得了金牌。北韓的代表團和運動員搶盡鋒頭，金正恩的妹妹在南韓民眾與世人面前展現高雅的微笑。即使只是短暫的片刻，北韓似乎是個正常的國家。」