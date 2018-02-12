美轟炸阿富汗疆獨組織 疑川普改變戰略

2018-02-12 00:14

〔中央社〕美國在阿富汗轟炸恐怖分子的行動，本月開始擴大並鎖定新疆維吾爾獨立運動組織。美國軍方官員和外界分析師指出，這顯示美國總統川普執政後，16年來反恐戰爭的策略出現變化。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美軍2日開始空襲阿富汗東北部偏遠多山的巴達克珊省（Badakhshan），摧毀烏杜伊區（Wurduj）的訓練營和戰鬥陣地。這個地區2015年落入塔利班（Taliban）掌控，如今成為塔利班和疆獨組織東土耳其斯坦伊斯蘭運動（ETIM）成員的根據地。

美國空軍准將邦奇（Lance R. Bunch）指出，遭轟炸的設施和裝備由塔利班和ETIM共用，其中包括正在改裝為行動自殺炸彈的3輛悍馬車（Humvee）和2輛福特Ranger皮卡車，這些車輛當年由美國提供給阿富汗軍方。

邦奇同時是喀布爾由美國所領導聯軍總部的未來作戰行動指揮官。他接受電話訪問時表示：「只要是阿富汗的敵人，我們就會鎖定他們。」

他還說：「我們現在已經有了新的權力，讓我們能夠…鎖定塔利班和ETIM，攻擊他們原本自以為安全的地方。」

川普在2017年8月批准這些新權力後，美方便加強空襲行動。美國官員拒絕透露新權力確切內容，但一般認為這讓美軍得以提高轟炸頻率。

根據軍方統計，美國空軍2017年總共在阿富汗投下4361枚炸彈，多於2016年的1337枚和2015年的947枚。

追蹤恐怖組織消息的媒體「長戰日記」（Long War Journal）資深編輯裘斯林（Thomas Joscelyn）指出，ETIM的領袖據信是阿布杜哈克（Abdul Haq al Turkistani），他曾擔任蓋達組織（al-Qaeda）領導委員會成員，並曾因與其他恐怖分子有關連，而在2009年遭美國財政部盯上。

華府威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）恐怖組織分析專家柯格曼（Michael Kugelman）表示，ETIM好戰分子一度以毗鄰阿富汗的巴基斯坦邊界地區為總部，但由於美國減少阿富汗駐軍，加上巴基斯坦軍方在邊界進行連串反恐掃蕩，他們在2015年被趕出巴國的北瓦茲里斯坦（North Waziristan）部落區。

柯格曼說：「在廣泛的恐怖組織群當中，ETIM的確經常被忽略。他們通常攻擊當地目標，但我認為，我們從不應該輕忽任何與蓋達組織有關連的團體。」