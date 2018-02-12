「錢荒」調查被撤稿 記者網路發表揭「海航模式」

2018-02-12 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省媒體《南方周末》曾以敢言著稱，近日有2篇有關海航集團財務問題的稿件，內容描述海航集團利用制度的漏洞，迅速擴張的「海航模式」，稿件臨時被撤下，撰稿記者隨即在網路刊出全文。

法國國際廣播電台（rfi）報導，撰稿記者黃河表示，他7日被告知有關海航的報導在已上版的情況下被無故撤稿，鑑於8年前的「平安調查」報導被撤稿後申訴無果，他決定在網路上全文發表，並表示對文中事實陳述和和價值判斷承擔全責。

黃河的這篇報導描述了1989年海航集團的資本只能買飛機零件，通過一系列宣布破產、鉅額虧損、借債併購和上市圈錢等手段，利用制度漏洞竟然迅速擴張。

這篇報導指出，多家券商和研究機構，對於海航旗下公司的「高負債、低收益併購，擴張經營的風險」都視而不見，令人不解。文章還提到，海航旗下「天海投資」，以「空手套白狼」式的跨境併購，讓總資產在2年內從127億元飆到2314億元，暴增18倍。

黃河指出，報導因篇幅所限，還有更多的局部分析無法展，包括「國開行」的角色，「地方政府」的角色，「外資投行們」的「玩法」等。

海航集團為控股集團公司，近來傳出財務危機。中國歷史學家章立凡分析，海航是中共的黨產，「若非超級黨產，能否獲此超國企待遇？」