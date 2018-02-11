打破慣例！ 沙烏地神職人員：不該強迫女性穿長袍

目前，沙烏地婦女須依法穿著剪裁寬鬆、從頭蓋到腳的傳統長袍。（法新社）

2018-02-11 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯近來推動改革措施，解除多項禁令，針對頗具爭議的女性罩袍，沙國穆斯林神職機構高階人員首次表態，不該強迫女性穿著頭蓋到腳的傳統長袍（abaya）。

綜合外媒報導，沙烏地最高宗教機構「高階伊斯蘭學者理事會」（Council of Senior Scholars）成員阿布都拉（Sheikh Abdullah al-Mutlaq）日前表示，「在伊斯蘭世界，有超過90%的虔誠穆斯林女性不穿長袍」，「所以我們不該強迫她們穿。」他說，穆斯林女性的穿著應該保守些，但不必一定得穿長袍。

這是沙烏地首次有高階宗教人士，對這個議題發表此類談話，暗示沙國在邁向現代化的另一起努力，他的發言可能成為沙國未來的修法基礎。只有政府任命、與「高階伊斯蘭學者理事會」有關的宗教人士有權發布教令（fatwa）或伊斯蘭法律見解。他們對伊斯蘭教法的解讀構成沙國法律體系根基。

目前，沙烏地婦女須依法穿著剪裁寬鬆、從頭蓋到腳的傳統長袍。不過對於神職人員挺鬆綁長袍的發言，有反對者表示，「就算當局發布了100條伊斯蘭教令，我對神發誓我都不會離開我的罩袍」、「罩袍是我們地區的傳統之一。」

近年來，沙國女性開始穿著亮藍色或粉紅色等多彩的長袍，某些地區也看到越來越多女性穿開放式長袍，露出下半身長裙或牛仔褲。