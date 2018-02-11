飛機落地後、逃生門竟「飄走」 乘客傻眼直搖頭

丹納航空一架飛機在落地後，逃生門竟「飛走」，所幸機上人員都安全。（圖翻攝自推特）

2018-02-11 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕好驚險！一架丹納航空（Dana Airlines）班機在降落奈及利亞機場時，機上逃生門意外鬆落，導致機艙「門戶大開」，讓所有乘客都看傻了眼。

綜合外媒報導，日前丹納航空一架在奈及利亞的國內航班，預定由拉哥斯（Lagos）飛往阿布加（Abuja），未料在飛機降落阿布加機場後，逃生門在飛機落地後竟隨著風飛走，讓目睹這一切的乘客目瞪口呆。

有乘客指出，逃生門在飛行時其實一直搖搖晃晃，看起來相當不固定，沒想到落地後經然真的「飄走」，無法想像若這件發生在飛行期間，會釀成多大的慘劇，也有乘客將事發影片PO上網，只見許多乘客一臉驚嚇，還有人無奈直搖頭。

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Flew Dana. Exit door was unstable throughout the flight. As we touched down it fell off. Scary stuff. pic.twitter.com/eDtTlNi2TZ — Ola Brown（Orekunrin） （@NaijaFlyingDr） 2018年2月7日

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