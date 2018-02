飛機落地後、逃生門竟「飄走」 乘客傻眼直搖頭

2018-02-11 17:09

〔即時新聞/綜合報導〕好驚險!一架丹納航空(Dana Airlines)班機在降落奈及利亞機場時,機上逃生門意外鬆落,導致機艙「門戶大開」,讓所有乘客都看傻了眼。

綜合外媒報導,日前丹納航空一架在奈及利亞的國內航班,預定由拉哥斯(Lagos)飛往阿布加(Abuja),未料在飛機降落阿布加機場後,逃生門在飛機落地後竟隨著風飛走,讓目睹這一切的乘客目瞪口呆。

有乘客指出,逃生門在飛行時其實一直搖搖晃晃,看起來相當不固定,沒想到落地後經然真的「飄走」,無法想像若這件發生在飛行期間,會釀成多大的慘劇,也有乘客將事發影片PO上網,只見許多乘客一臉驚嚇,還有人無奈直搖頭。

相關連結請見:

Flew Dana. Exit door was unstable throughout the flight. As we touched down it fell off. Scary stuff. pic.twitter.com/eDtTlNi2TZ