互動密切 文在寅今晚和金與正共賞北韓藝術團表演

金與正與文在寅互動密切，除了共進午餐外，還一同欣賞冰球比賽，今（11日）晚還將一同欣賞北韓藝術團的演出。（歐新社）

2018-02-11 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩親妹金與正率團訪平昌冬奧，與南韓總統文在寅互動密切，除了共進午餐外，還一同欣賞冰球比賽，在北韓代表團今（11日）晚北返前，文在寅將與金與正一同欣賞北韓藝術團的演出。

根據《韓聯社》報導，今晚文在寅將與金與正再次互動，將一同前往首爾的韓國國家大劇院欣賞北韓藝術團的演出，包含法定「國家元首」金永南在內的北韓高級代表團其他成員也都會一同前往欣賞；上週五（9日）下午北韓代表團抵平昌，昨（10日）前往青瓦台與文在寅碰面，金與正攜金正恩的親筆信邀其訪問北韓，當晚也一同欣賞兩韓共組的女子冰球隊比賽。

本次來訪的北韓藝術團，由有「金正恩前女友」之稱的三池淵管弦樂團團長玄松月率領，在北韓郵輪「萬景峰92」上吃住，預定分別會在8日於江陵藝術中心、11日於首爾表演。

「萬景峰92」曾於2002釜山亞運時訪問南韓，這次為時隔15年再次停靠南韓港口，可發現「萬景峰92」船身印有北韓國旗，船艙窗口多被窗簾遮住，無法看見內部，目前船隻周圍受到管制，無法見到藝術團成員。