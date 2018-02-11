英國警告：數百起火災死亡案 可能和護膚霜有關

英國消防官員警告，數百起火災死亡案可能和護膚霜的石蠟添加物有關。圖為示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2018-02-11 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國消防官員警告，數百起火災死亡案可能和護膚霜的石蠟添加物有關，如果人們經常使用護膚霜等物品，但甚少更換睡衣或床單，那麼石蠟殘留物可能滲入布料當中，並在與菸蒂或暖爐的火焰接觸時成為促燃劑。

據《BBC》報導，儘管存在風險，但大多數包裝上並沒有警告標示，藥品管理機構正在對護膚霜進行安全審查。《BBC》調查顯示，自2010年以來，英國有37人的死亡與添加石蠟的產品有關，據信自2016年11月之後又有8人因此死亡。

英國消防部門更警告，用於治療濕疹和乾癬的藥膏，可能也會造成火災死亡案例。西約克郡火災和救援服務處的指揮官貝爾（Chris Bell）說，與藥膏有關的死亡人數實際上可能要高出更多。

貝爾指出，有成千上萬的人使用它們，他不確定多少火災與其有關，但可能有數百人已因此葬身火窟。倫敦消防隊社區安全組主任黑澤爾頓（Mark Hazelton）對此透露，許多消防部門沒有足夠的鑑識隊伍，來評估石蠟在火災中的作用。

西約克郡82歲的比卡特（Brian Bicat），在去年9月因火災傷重去世，據信是石蠟殘留物促燃了香菸餘燼，讓他的衣服燒了起來。比卡特女兒克絲汀（Kirsten）說，當時公寓內充滿煙霧，浴室外的地上有一堆悶燒的衣物，在地毯燒出一個洞，而她父親坐在床上沒有穿衣服，雖然有意識但已嚴重受傷。

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA），在去年要求所有護膚霜中含有石蠟的製造商，要標示火災風險警告。但是許多調查發現，在英國許可的38種產品中，僅有7個在包裝上載明警告。MHRA表示正在對添加石蠟的護膚霜進行安全審查，並繼續與製造商、消防單位密切合作，以進一步降低與含石蠟產品的風險。