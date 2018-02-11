聽膩江南Style了？ PSY平昌冬奧表演引兩極評論

南韓巨星PSY在平昌冬奧開幕式，演唱他風靡全球的〈江南Style〉。（美聯社）

2018-02-11 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓巨星PSY在平昌冬奧開幕式，演唱他風靡全球的〈江南Style〉，雖然得到一些讚賞，卻收到不少負評。一位32歲的首爾上班族就說，這雖然是最受歡迎的南韓歌曲之一，但它可是2012年就推出了，而現在已是2018年，他不覺得這首歌適合冬季奧運。

據《韓國先鋒報》報導，倫敦一位音樂公司總監Alex Lodge也說，他認為在冬奧開幕式表演〈江南Style〉，是令人難以忍受的偷懶。Alex Lodge表示，對於世界各地的許多人來說，〈江南Style〉是他們唯一知道的韓國文化特色，但冬奧開幕是個展現出南韓其他事物的機會，卻淪為讓人噁心的俗氣懷舊。

不過，也有民眾持不一樣的態度，一位29歲的南韓研究生透露，儘管他也不喜歡這首歌，但它在全球歷久不衰的流行，正展示了南韓於國際舞台的地位。研究生說，無論韓國人如何看待自己，在韓半島上最知名的人就是北韓金正恩和南韓的PSY。

報導中指出，《Groove》雜誌在首爾的音樂編輯Emma Kalka，出席了冬奧開幕式，她對PSY表演〈江南Style〉相當激賞，因為人們都被音樂感染跳著騎馬舞，那些沒有跳舞的人也顯得很開心。