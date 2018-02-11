窮村瘋狂辦酒宴歛財 母豬「下崽酒」、賭輸「落難酒」

2018-02-11 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕春節請客吃飯很正常，但是，中國窮村吃酒宴要隨禮金，有人想要從賺禮金，名目五花八門，家中母豬下崽要辦個「下崽酒」、整修院壩要辦個「院壩酒」、賭博輸了要辦個「落難」，家中有喪竟連辦一個星期的白事宴，誰都不想吃虧，誰都想多賺點，搞得整村聞酒色變。

中國雜誌《半月談》的一項調查指出，春節到來，讓有些鄉村「聞酒色變」，主要是，村民拼命在春節期間辦酒宴，讓許多人害怕，擔心「吃不完的酒」，而參加酒宴並不是白吃，是要隨禮金的，禮金價格一路上漲，從50元人民幣（下同，約230元台幣）飆漲到200元（約920元台幣），形成村民們的負擔。

其中有個222戶的村莊，村裡一年辦酒次數200多場，村民戶均吃酒費用要1萬多元（約4.6萬台幣）；辦酒名目五花八門，平常用的有10多種，以生日酒、搬家酒居多，還有重複辦酒宴的，明顯是斂財，有位村民70大壽，她自己辦一次，3個兒子又輪流辦3次，村民每次到、每次都要送至少100元禮金。

還有一個登記有案的貧困村，村民想多收禮金，竟然家中母豬下崽要辦個「下崽酒」、整修院壩要辦個「院壩酒」、賭博輸了要辦個「落難酒」，誰都想多賺點。甚至有老人過，「白事酒」擺了一週，且每家每戶都出人幫忙，搞得一群村民沒事幹，就坐在那裡吃酒，有人為了保住工作，只要又花錢請人代班。